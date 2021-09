Deutsche Science-Fiction-Serie wird 60 : Perry Rhodan: Der andere Weg der Menschheit

Das Titelbild des ersten Perry-Rhodan-Romans „Unternehmen Stardust“ vom 8. September 1961. Gezeichnet wurde es vom Illustrator Johnny Bruck. Foto: Illustrator: Johnny Bruck / Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt

Am 8. September 1961 kam der erste Heftroman der deutschen Science-Fiction-Serie „Perry Rhodan“ heraus. Seitdem erscheint jede Woche eine neue Episode – ohne Unterbrechung. Seit 60 Jahren. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Eine Hommage.

Anfang der 1960er schien nichts mehr unmöglich. Deutschland erholte sich in den Jahren des Wirtschaftswunders rasant von den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Flugzeuge erreichten in der zivilen sowie der militärischen Luftfahrt ungeahnte Geschwindigkeiten und Reichweiten. Kernkraft versprach kostengünstige Energie, Fernsehgeräte übertrugen Ereignisse aus der ganzen Welt in Echtzeit und mit Sputnik flog 1957 ein Satellit ins All. Gefolgt vom ersten Kosmonauten Juri Gagarin im Jahr 1961. Selbst der Mond schien auf einmal in greifbarer Nähe. Man glaubte damals an die Versprechen der Zukunft und die unglaublichen Möglichkeiten, die sich noch eröffnen würden. Doch über den Optimismus lag der Kalte Krieg wie ein drohender Schatten. Die Apokalypse war nicht nur ein Schreckgespenst, sondern schien eine reale, grauenhafte Möglichkeit – mit der alle jeden Tag in Ost und West lebten.

In jener Zeit, in der nichts unmöglich war – weder im Guten noch im Schlechten – verkauften sich Heftromane gut. Mit bunten, poppigen Titelbildern und Geschichten aus einer fernen Zukunft. Raumschiffe, Roboter, Außerirdischen, Zeitreisen standen im Mittelpunkt. Und der Erfolg der einzelnen Geschichten, die sich zwischen trivial bis tiefgründig bewegten, führte in Deutschland zu einer neuen Idee. Kurt Bernhard, damals Cheflektor im Moewig-Verlag, wollte zusammen mit den Autoren Karl-Herbert Scheer und Walter Ernsting etwas Neues wagen. Eine Heftserie, die aber keine der gewohnten episodenhaften Einzelabenteuer erzählen sollte. Vielmehr wollte man eine fortlaufende Story schaffen, die jede Woche mit einem weiteren Band fortgeführt werden sollte. Am 8. September 1961 dann erschien mit „Unternehmen Stardust“ der erste Roman der neuen Heftreihe „Perry Rhodan“. Der namensgebende Astronaut landete in der fiktiven Geschichte 1971 auf dem Mond, trifft dort auf Außerirdische und nutzt ihre Technologie, um die Konflikte auf der Erde zu lösen. Mehr noch: Er eint die Menschen, die sich fortan Terraner nennen und immer weiter ins All vorstoßen.

Perry Rhodan Superlative der Serie Weiter als die ISS Über einer Milliarde Romanen wurden von „Perry Rhodan“ im Lauf der Jahrzehnte verkauft. Rechnet man für einen Roman im Schnitt mit einer Dicke von fünf Millimetern kommt man bei einer Milliarde verkaufter Heftromane auf einen Turm mit einer Höhe von 500 Kilometern. Die Internationale Raumstation ISS umkreist die Erde in eine Höhe von rund 400 Kilometern. Die Masse Wenn man davon ausgeht, dass ein Roman 100 Gramm wiegt, erhält man 100.000 Tonnen. Der Name Perry Rhodan verdankt seinen Namen zwei anderen Figuren: US-Fernsehanwalt Perry Mason und das japanische Filmmonster „Rodan“. Jubiläumsband Am 10. September erscheint Band 3134. Er trägt den Namen „Unternehmen Sternenstaub“ als Hommage an den ersten Roman.

Was ursprünglich für 30 bis 50 Romane konzipiert war, wurde quasi über Nacht zu einem durchschlagenden Erfolg. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Schnell wuchs das Autorenteam, die Auflage stieg ständig und bald schon schuf man ein neues Forum. Damals noch per Brief konnten Leser Kommentare abgeben sowie Kritik oder Lob äußern. Ab 1967 wurde das Echo als „Leserkontaktseite“ auch regelmäßig in den Heftromanen veröffentlicht. „Perry Rhodan“ schuf schon in analogen Jahren etwas, was man heute Kommentarfunktion nennen würde. Das führte zu einer besonderen Verbundenheit zwischen Fans, Autoren und der Serie.

Doch mit dem Erfolg kam auch Kritik auf. Die Reihe sei zu militaristisch bis hin zu faschistoid mit Perry Rhodan als großer Führerfigur. Übersehen wurde dabei indes, dass einige der Autoren auch ihre Kriegserfahrungen verarbeiteten. Befehlsverweigerung aus moralischen Gründen, Kritik am blinden Gehorsam oder fanatischen Glauben fanden Einzug in die Serie. Und rund um den namensgebenden Helden entstand schon früh eine Reihe von Figuren, die ebenso die Handlung vorantrieben wie Perry Rhodan selbst. Eine der bekanntesten Namen ist „Atlan“, der zwischen 1969 und 1988 sogar seine eigene Heftserie hatte.

Andere skurrile Nebencharaktere lehnten sich gegen Konformität und Normen auf. In Geschichten voller kosmischer Rätsel und Wunder, in denen es um die Angst ging, zwischen konkurrierenden Großmächten unterzugehen. Oder um die Furcht vor den verheerenden Folgen eines Atomkrieges und Extremismus. Ebenso wurde schon früh die Gefahr thematisiert, sich von multimedialer Unterhaltung völlig vereinnahmen zu lassen – bis hin zur Abhängigkeit. Auch ging es um die Rolle künstlicher Intelligenz und Gentechnik. Im Positiven und im Negativen.

Im Laufe der 60 Jahre nahm die Serie so viele Themen moderner Science-Fiction- oder Superhelden-Filme vorweg und übernahm mit dem Autoren William Voltz vor allem eins: eine humanistische Botschaft. Der junge Offenbacher stieß bereits 1962 als Autor dazu. Zwischen 1975 bis zu seinem Tod 1984 prägte er dann die Reihe als Chefautor. Und sein Einfluss ist bis heute spürbar: Die Menschheit hat sich im Lauf der fiktiven Geschichte über 3600 Jahre längst in verschiedene Spezies entwickelt. Seien es kleinwüchsige Siganesen oder die riesenhaften, martialischen Ertruser. Hautfarbe, Kultur, Größe – alles unterscheidet sich. Und doch handelt es sich immer noch um Menschen, die etwas gemeinsam haben: Ihr Ursprung ist die Erde. „Echte“ Außerirdische in der Serie können Schuppen haben oder Gefieder. Manche ähneln Spinnen, andere Wölfen oder Insekten. Ihre Überzeugungen unterscheiden sich teilweise drastisch von dem, was wir als Menschen kennen – und dennoch lassen sich Unterschiede überbrücken und ist eine Verständigung möglich. Seit vielen Jahren ist Toleranz eine Kernbotschaft der Serie. Feinde können zu Freunden werden, wenn man lernt, die Andersartigkeit zu akzeptieren und Lösungen für Probleme zu finden. Aber Verbündete können auch zu Gegnern werden, wenn Grenzen überschritten werden. In unseren Zeiten der zunehmenden Zuspitzung, Ablehnung und Anfeindung in sozialen Netzwerken ist das zu einer wichtigen und aktuellen Botschaft geworden.