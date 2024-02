Neues vom Sams-Autor Paul Maar schreibt Buch mit seinem Enkel

Die böse Zauberin Frau Schmitt sorgt mit Vergnügen für Waldbrände, Blitzeinschläge, Warteschlangen an der Supermarktkasse, zerstörerische Radiergummis, die Löcher in Hefte reißen. Zu ihrem Ärger ist ihre elfjährige Tochter Malefizia – genannt Fizzi – anders veranlagt, wirft nicht einmal einen ausgekauten Kaugummi auf den Boden und will von der Zauberei nichts wissen. Zur Strafe schickt Frau Schmitt ihre Tochter samt Vater in die berüchtigte Zwischenwelt. Dort trifft Fizzi auf einen Fuchs. Mit ihm und ihrem Vater macht sie sich auf den Weg zur mächtigen Schildkröte und entdeckt unterwegs ihre eigenen Zauberkräfte.