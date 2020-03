Revolutionär und Priester : Der nicaraguanische Dichter Ernesto Cardenal ist tot

Managua Im Alter von 95 Jahren ist der nicaraguanische Dichter, Befreiungstheologe und Revolutionär Ernesto Cardenal gestorben. Präsident Daniel Ortega rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Mit Ortega und dessen Sandinistischer Befreiungsfront hatte Cardenal schon in den neunziger Jahren gebrochen. Cardenal warf Ortega einen autoritären Führungsstil und Korruption vor. Der Staatschef will dennoch an den Trauerfeierlichkeiten für Cardenal teilnehmen.

Der argentinische Dichter Jorge Boccanera sagte einmal über Cardenals Schriften, dass er „sein Leben verliert und es gleichzeitig in einer tiefgreifenden Befreiung entdeckt; in der Weihe und der Selbsthingabe in diesem Dialog von Seele und Blut“. Cardenal schrieb auch Essays und war als Bildhauer tätig..

Cardenal wurde am 20. Januar 1925 in der Kolonialstadt Granada in eine wohlhabende Familie geboren und wurde Priester in Kolumbien. Er studierte Philosophie und Literatur in Mexiko und New York, Theologie in Mexiko und Kolumbien. 1957 trat er in das Trappistenkloster Gethsemani in Kentucky ein und wurde später Anhänger der Theologie der Befreiung.