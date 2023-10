Im Alter von 80 Jahren Literaturnobelpreis-Trägerin Louise Glück gestorben

Sie wurde in New York geboren und wuchs in einer Familie mit jüdisch-ungarischen Wurzeln auf. Als Jugendliche litt sie an Magersucht. 1968 legte Glück ihr Debüt „Firstborn“ vor. Schon bald wurde sie als eine der führenden Dichterinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur gefeiert. Sie schrieb Gedichtsammlungen sowie weitere Bände mit Essays und Gedichten.