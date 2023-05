Neues Buch des französischen Autors Houellebecqs weinerliche Porno-Beichte

Das in nur 17 Tagen entstandene Werk besteht in erster Linie in einer larmoyanten Opferschilderung des weltweit bekannten Schriftstellers. Seine Mitwirkung in einem Pornofilm, die große Wellen schlug, beschreibt er in einem Großteil des Buches als eine Mischung aus Naivität und Alkoholeinfluss. „Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich wie als Objekt in einer Tierdokumentation behandelt“, erinnert er sich an den Dreh des Sextapes. In der Übersteigerung seines Opferstatus geht Houellebecq sogar so weit, seine freiwillige Mitwirkung an der Produktion mit der Vergewaltigung einer Frau zu vergleichen. Die „Schreie“ der Frauen, die gegen diesen unangemessenen Vergleich protestieren, nimmt der Autor bereits vorweg. „Die Feministinnen mögen mich nicht und ich mag sie auch nicht“, schreibt er.