Kaltes Abenteuer im Reich der Sarmaten : Darum geht es im nächsten „Asterix“-Heft

Paris Diesmal machen sich die Gallier wieder auf die Reise. Dabei verschlägt es die Helden ganz weit in den Osten. Dort müssen sie nicht nur gegen Schnee und Kälte kämpfen.

Sie waren schon fast überall. Im Morgenland, in Island und auf Grönland. Doch sie waren noch nie so weit im Osten wie dieses Mal – und noch nie in einem Reich voller verschneiter Felder und Gebirge. So weit in die Kälte habe noch kein Abenteuer die beiden Gallier gelockt, sagte der Autor Jean-Yves Ferri am Montag bei der Vorstellung erster Details zum neuen Album in Vanves bei Paris. Das Comic-Heft mit dem Titel „Asterix und der Greif“ wird am 21. Oktober in rund 30 Ländern erscheinen, darunter auch in Deutschland.