„Sunrise on the Reaping“ Neuer„Tribute von Panem“-Roman für 2025 angekündigt

Ende November 2026 soll dann die Verfilmung von „Sunrise on the Reaping“, so der englische Titel, unter der Regie von Francis Lawrence ins Kino kommen, wie das Filmstudio Lionsgate ankündigte. Suzanne Collins habe sich für „Sunrise on the Reaping“ unter anderem von den Schriften des schottischen Aufklärungsphilosophen David Hume und vom derzeitigen Desinformationszeitalter inspirieren lassen.