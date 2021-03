Comic erscheint am 21. Oktober : So heißt der neue Asterix-Band

So heißt der neue Asterix-Band

Comic erscheint am 21. Oktober

Berlin Asterix und Obelix werden auch in ihrem neuen Abenteuer wieder auf eine Reise gehen. Der nächste Band wird nach einem Fabeltier benannt sein – einem alten Freund von Miraculix, dem die beiden Gallier aus der Patsche helfen wollen.

Comic-Fans aufgepasst: Der für den Herbst geplante neue „Asterix“-Band wird „Asterix und der Greif“ heißen. „Wie es die Tradition verlangt, gehen unsere Freunde im neuen Album erneut auf Reisen“, berichtete der deutsche Verlag Egmont Ehapa am Montag in Berlin. „Während Asterix und Obelix eine Partie Gallier-Schach spielen, schreckt der Druide Miraculix, der wohl gerade eingenickt war, plötzlich hoch und verkündet, dass ein alter Freund dringend seine Hilfe benötigt.“ Mehr erfährt man am 21. Oktober im 39. Band.