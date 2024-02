Unser Buch der Woche „Also hieß es wieder Koffer packen“

In seinen „Erinnerungen“, die jetzt, ein Jahr nach seinem Tod erscheinen, beschreibt der Theater- und Opern-Berserker mit rheinischem Humor, wie der 1941 geborene Kölner zum künstlerischen Weltbürger wurde. Larmoyant schreitet er wichtige Stationen seines von Erfolgen und Niederlagen gezeichneten Weges durch die Bühnenwelt ab, lässt nebenbei die Namen von unzähligen Kollegen wie Brosamen vom Kulturtisch fallen, skizziert Intention und Machart seiner Inszenierungen, die ihm oft Einladungen zum Berliner Theatertreffen bescherten. Tief steigt er hinab in die Abgründe und Intrigen der Kulturpolitik, die ihn immer wieder sprachlos machten – deren Spiel er aber furios beherrschte. Wäre Flimm sonst zum Intendanten am Kölner Schauspielhaus und am Hamburger Thalia Theater berufen worden, zum Leiter der Ruhrtriennale und der Salzburger Festspiele und zum Intendanten der Berliner Staatsoper? Flimm wusste, wie man bei Sponsoren Geld locker macht, Politiker umgarnt und Schauspieler bezirzt. Sein Bayreuther „Ring“ war denkwürdig, seine Arbeiten an der Met in New York sorgten für Furore.