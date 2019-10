Ergänzung zu Autobiografie „Becoming“ : Michelle Obama veröffentlicht weiteres Buch

New York Nach dem großen Erfolg ihrer Autobiografie „Becoming“ bringt Ex-First-Lady Michelle Obama im November ein weiteres Buch auf den Markt. Diesmal sollen ihre Leser im Mittelpunkt stehen.

„Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice“ (etwa „Becoming: Ein angeleitetes Tagebuch zum Entdecken deiner Stimme“) wird am 19. November beim Verlag Clarkson Potter veröffentlicht, der zur Gruppe Penguin Random House gehört.

Das „Journal“ enthält eine Einleitung der früheren First Lady sowie Fragen und Zitate im Zusammenhang mit Obamas Memoiren. Ziel des zweiten Buches ist, Lesern beim Erzählen ihrer eigenen Geschichten zu helfen. Obama schreibt in der Einleitung, das Buch gebe Menschen hoffentlich den Mut, ihre „eigenen Erfahrungen, Gedanken und Gefühle niederzuschreiben, in all ihrer Unvollkommenheit und ohne Verurteilen.“