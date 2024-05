Nachruf auf Alice Munro Zauberin des Erzählens

Ein persönliches Bekenntnis aus vollem Herzen: Alice Munro war eine der größten, bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit. Der Literaturnobelpreis an sie: so unstrittig und so bejubelt wie bei kaum einem anderen Autor, dem diese hohe Stockholmer Ehrung zuteil wurde. 2013 war das und vielleicht ein wenig spät. Aber was heißt das schon in der Literatur? Dem Bekenntnis folgt die Trauer über die Nachricht: Alice Munro ist tot. Tröstend vielleicht, dass sie 92 Jahre alt werden und am Montag – nach langer Krankheit – daheim sterben dufte, also zu Hause in Port Hope in der kanadischen Provinz Ontario.