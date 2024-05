Neues Buch Alles, was man über Miley Cyrus wissen muss

An alle, die Interesse an einem Einblick in das Leben von Miley Cyrus haben – und in ihr musikalisches und schauspielerisches Schaffen. In drei Kapiteln behandelt Dietmar Dath ihr Aufwachsen in Tennessee, ihre familiären Hintergründe, ihre Zeit als Hannah Montana und die wilde Zeit nach Disney+ bis hin zu ihrer aktuellen, selbstbestimmten Musik – und das, ohne einfach nur altbekannte Fakten runter zu rattern. Die 100 Seiten sind gespickt mit persönlichen und popkulturellen Anekdoten des selbsternannten „Cyrulogen“.