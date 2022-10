Putin-Kritiker stellt neues Buch vor : „Metro“-Autor Glukhovsky rechnet mit seinem Heimatland ab

Der im Exil lebende Autor Dimitry Glukhovsky (Archivfoto). Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Moskau Der russische Kultautor Glukhovsky gilt seit seiner „Metro“-Trilogie als Experte für Endzeitstimmung. Mit dem Krieg gegen die Ukraine, den er scharf kritisiert, gerät er nun selbst in Gefahr. In seinem neuen Buch setzt er sich mit Russlands brutaler Realität auseinander.

Der russische General hat sich ein paar „interessante Informationen“ zum Wert eines Menschen zukommen lassen: „Für ein Herz kursieren Preise bis zu dreihundertfünfzigtausend Dollar“. Bei einem ganzen Organsatz kommen auf dem Schwarzmarkt demnach 600.000 Dollar zusammen, meint der Offizier beim Gespräch mit einem Geschäftsmann auf einer Moskauer Baustelle, auf der immer wieder Tadschiken und andere Gastarbeiter aus Zentralasien tödlich verunglücken. Diese fiktive Szene stammt aus einer Sammlung lebensnaher Begebenheiten der bisweilen rauen Moskauer Realität, die der russische Kultautor Dmitry Glukhovsky in dem Buch „Geschichten aus der Heimat“ (Heyne Verlag) verarbeitet hat, das am Mittwoch in den Handel kam.

Der 43-Jährige, der im Exil in Barcelona lebt und an diesem Donnerstag auch bei der Buchmesse in Frankfurt als Gast erwartet wird, musste sich in diesem Jahr verabschieden von seiner Heimat. Glukhovsky kritisiert nicht nur schon seit Jahren die autoritäre Politik von Kremlchef Wladimir Putin. Der für seine apokalyptischen Science-Fiction-Romane „Metro“ und „Der Posten“ bekannte Autor hat sich vor allem zuletzt im Machtapparat viele Feinde gemacht.

Weil er Putins Krieg gegen die Ukraine scharf kritisiert, ist der Autor zur Fahndung ausgeschrieben. Ihm drohen im Fall einer Verurteilung wegen angeblicher Verunglimpfung der russischen Armee bis zu 15 Jahre Straflager in seiner Heimat. Zuletzt bekam er wie viele Andersdenkende noch das Stigma eines „ausländischen Agenten“ aufgedrückt. Eine Rückkehr nach Russland wäre gefährlich für ihn.

Dass der für seine bildstarken Endzeitromane bekannte Autor sich nun stark der russischen Wirklichkeit in dem Buch widmet, mag auch dem Krieg geschuldet sein. Putins Invasion verurteilt er in seinem politischen Vorwort als „ungeheuerliche Barbarei, eine so sinnlose Grausamkeit im 21. Jahrhundert“. Und er geht auch in den Geschichten der Frage nach, wie ein Volk, das einst mit der totalitären kommunistischen Diktatur brach und Panzer aus Europa abzog, sich durch Propagandalügen erneut habe in die Irre führen lassen.

Russland sei heute wieder zu einem „Schurkenstaat“ geworden, „der für die übrige Welt nichts als Zorn empfindet“, stellt Glukhovsky fest. In seinen über Jahre in der russischen Heimat gesammelten Geschichten taucht er in die Abgründe eines zutiefst korrupten Systems ein. Der Autor, der selbst früher als Journalist tagesaktuell arbeitete, setzt sich in dem Kapitel „Die wichtigste Nachricht“ mit dem Verhältnis russischer Medien zum Machtapparat und zur Wahrheit auseinander.

Es sind Geschichten über die Brutalität der Herrschenden, über die in Russland alltäglich himmelschreiende Ungerechtigkeit und über die Unterdrückten. Wie bei einem Puzzle entsteht ein Bild von einem Russland, das Glukhovsky als ein krankes und faulendes, in seinen Lügen gefangenes Land sieht, das er aber trotzdem liebt. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur macht er deutlich, dass ihm Russland als Quelle für sein literarisches Schaffen fehlt. „Wie damit leben, ist nicht klar. Man muss sich daran gewöhnen.“

Mit Blick auf die atomaren Drohungen Russlands und die Ängste im Westen vor einem nuklearen Krieg sagt der Autor, der sich mit der Hölle auf Erden oft literarisch beschäftigt hat: „Ich glaube nicht an einen Atomkrieg, weil dann alles zu Ende sein wird.“ Glukhovsky geht davon aus, dass Putin den Krieg gegen die Ukraine zwar nicht gewinnt, aber zu sehr selbst am Leben hängt - und deshalb den Atomknopf nicht drückt. Der Kremlchef sei „keineswegs verrückt“, meint er. „Das ist kein Fanatiker, der für eine Idee stirbt.“

Die Atomdrohungen dienen nach Meinung Glukhovskys Russlands Elite vor allem als Versuch, sich auf der Weltbühne – „vor allem bei den USA“ – Respekt zu verschaffen. „Einziges Ziel dieses gewöhnlichen korrupten Regimes, dieser Autokratie ohne Plan und Ideologie ist es, sich an der Macht zu halten.“ Er selbst aber habe sich für die nächsten 15 bis 20 Jahre aus Russland verabschiedet, weil er keine Perspektive für seine Generation mehr sieht. „Solange dieser Präsident am Leben ist oder länger, kann ich nicht mehr nach Russland.“

Wie viele Russen stellt sich Glukhovsky mit Blick auf den Krieg die Frage, ob er Russland eine Niederlage wünscht. Im Vorwort schreibt er dazu, dass er dem Land „in seinem sinnlosen Kampf gegen den Rest der Welt keine Niederlage wünsche, sondern Heilung, Austreibung der Dämonen, die von ihm Besitz ergriffen haben, Buße für das, was es der Ukraine angetan hat und antut, und Aussöhnung mit sich selbst“.

