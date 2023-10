Veranstaltungen des Literaturbüro NRW Wo man Autoren auf der Bettkante trifft

Das Literaturbüro NRW hat für Oktober ein umfassendes Programm in Aussicht gestellt. So soll sich am Mittwoch, 11. Oktober, im Museum für Naturkunde der Stiftung Schloss und Park Benrath, Benrather Schloßallee 102, alles um Füchse drehen. Die Autorin Katrin Schumacher hat über die Tiere ein Portrait geschrieben. In ihrem Buch „Füchse“, das sie vorstellt, begibt sie sich laut Ankündigung auf einen „natur- und kulturgeschichtlichen Beutezug“. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.