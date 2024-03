Promis, Highlights, Karten Alles, was Sie zur 24. Lit.Cologne wissen müssen

Da gibt es natürlich etliche. Keineswegs außer Acht lassen sollte man unserer Ansicht nach aber diese Veranstaltungen: Miriam Meckel und Léa Steinacker über Künstliche Intelligenz am 6. März in der Flora. Die Präsentation des Romans „Prima Facie“ über Missbrauchsverhandlungen vor Gericht. Das gleichnamige Theaterstück gehört zu den derzeit meistgespielten Dramen hierzulande. Autorin Suzie Miller und Anke Engelke stellen das Buch am 7. März im Theater am Tanzbrunnen vor. Außerdem kommt der französische Starautor Didier Eribon am 8. März in die Kölner Kulturkirche und wird dort seinen neuen Roman „Die Arbeiterin“ gemeinsam mit Ulrich Matthes präsentieren. Auch der deutsche Buchpreisträger Sasa Stanisic kommt und sing am 9. März im Kölner Schauspiel sein „Loblied aufs Anderssein“. Kriminell wird es mit Ingrid Noll und ihrem neuen Bestseller „Einen Gruß aus der Küche“ – am 11. März im Comedia Theater. Ex-Fußballprofi Thomas Hitzelsberger hat ein Buch über sein Coming-out. Er ist mit „Mut proben“ am 14. März im Comedia-Theater zu erleben. Jede Lit.Cologne ist politisch, diese auch. Vor allem mit der Diskussion zwischen dem ehemaligen Außenminister Joschka Fischer und dem renommierten Politiologen Herfried Münkler. Die beiden diskutieren über eine Welt in Aufruhr im WDR-Funkhaus am 14. März. Und auch der ehemalige Botschafter Israels ist zu Gast: Avi Primor spricht über das bedrohte Israel am 17. März in der Kölner Stadthalle.