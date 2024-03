Auftakt zur Lit.Cologne Antisemitismus — warum vielen Deutschen die Juden egal sind

Die Fieberkurve rahmt den Abend. Bei der Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Lit.Cologne in der Kölner Flora zum Thema „Wider den Judenhass“ fragt Moderatorin Nele Pollatschek den jüdischen Publizisten Michel Friedman gleich zu Beginn, was sein Barometer zum Judenhass in Deutschland anzeige. Der frühere CDU-Politiker reagiert prompt und vermeldet einen Fieberschub auf 39 Grad – eine bedenkliche Temperatur. Friedman führt sofort aus, warum der Patient so krank sei. Mit der AfD habe eine Partei zum demoskopischen Höhenflug angesetzt, die in Deutschland die Demokratie zerstören wolle. „Sie sind im Bundestag, in allen Landtagen, und sie werden wiedergewählt“, führt Friedman aus. Und scharf rügt er die Wähler dieser zum Teil rechtsextremen Partei. „Mich interessieren nicht die Motive, nicht, ob es Protestwahl ist oder nicht. Eine Stimme für die AfD ist eine Stimme gegen die Demokratie“, bringt der Publizist und Wirtschaftsanwalt es auf den Punkt.