Leipziger Buchmesse lockt vom 21. bis 24. März die Leser an Wir sind das Lesevolk

Wer wissen will, was allein abends in der Altstadt literarisch los ist, bekommt eine Ahnung allein von dieser Ankündigung: 3200 Mitwirkende werden in mehr als 3000 Veranstaltungen an 350 verschiedenen Orten in der Stadt und auf der Messe zu erleben sein. Und das an nur vier Messetagen! In vielen Gaststätten treten Autoren auf, natürlich in der Deutschen Nationalbibliothek, der Alten Handelsbörse, in diversen kleinen Schlösschen, in Kinos und sogar im Leipziger Zoo. Die Leipziger Messe wirbt darum auch unwidersprochen damit, dass es das größte Lesefest Europas ist.