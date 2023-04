Tickets, Nominierungen, Gäste Was Sie über die Leipziger Buchmesse 2023 wissen müssen

„Leipzig liest“ bietet eine große Bühne für Verlagen und Autoren, um ihre neuesten Werke zu präsentieren. Aber auch Lesefans haben etwas davon: Sie können Literatur und Literaten in Lesungen, Talkrunden und Mitmachaktionen live erleben. Rund 3.200 Mitwirkende gestalten mehr als 3.000 Veranstaltungen an 350 verschiedenen Orten in Leipzig.