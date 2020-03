Frühlingsschau der Buchbranche : Aussteller halten Leipziger Buchmesse trotz Corona die Treue

Bücher liegen am Stand eines Buchverlages in den Hallen auf der Leipziger Buchmesse (Archivfoto). Foto: dpa/Jens Kalaene

Leipzig Die Leipziger Buchmesse ist die Frühlingsschau der Buchbranche. Sie soll Mitte März stattfinden – trotz der Ausbreitung des Coronavirus.

Die Aussteller halten der Leipziger Buchmesse trotz der Ausbreitung des Coronavirus die Treue. Es habe bislang nur eine einzige Absage gegeben, sagte Buchmesse-Sprecherin Ruth Justen. Dabei handele es sich um einen Aussteller der integrierten Comic-Messe Manga-Comic-Con, dessen Hauptquartier in Tokio weltweit die Teilnahme ein Großveranstaltungen untersagt habe. Insgesamt werden in diesem Jahr rund 2500 Aussteller bei der Leipziger Buchmesse erwartet – ähnlich viele wie im Vorjahr (2547). Die Aussteller kommen aus 51 Ländern.

Bundesweit waren in den vergangenen Tagen wegen der steigenden Zahl der Infektionen in Deutschland mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden. Dazu gehören die Tourismusbörse ITB in Berlin, die Pro Wein in Düsseldorf oder die Kölner Eisenwarenmesse.