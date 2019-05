Kasseler Liste geht online : Hier finden Sie alle verbotenen Bücher der Welt

Kassel Die "Kasseler Liste" ist als weltweites Verzeichnis von zensierten Büchern bekannt geworden. Jetzt ist sie auch im Internet einsehbar. Sie verzeichnet mittlerweile rund 125.000 Titel aus allen Zeiten und Ländern, die auf einem Index stehen oder standen.

Die Liste geht auf Forschungsarbeiten Roßbachs und des Gastprofessors Florian Gassner von der University of British Columbia im kanadischen Vancouver zurück. Sie legten das Verzeichnis im Vorfeld der 2017 in Kassel und Athen gezeigten Kunstausstellung documenta 14 an. Auf der Grundlage schuf die argentinische Künstlerin Marta Minujin 2017 das ikonische Kunstwerk "Parthenon of Books". Den Nachbau des Athener Tempels Parthenon verkleidete sie mit Ausgaben verbotener Bücher.