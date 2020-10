Legendärer Comic-Zeichner : „Mafalda“-Schöpfer Quino im Alter von 88 Jahren gestorben

Buenos Aires Alle Welt kennt seine Schöpfung „Mafalda“. Jetzt ist der argentinische Comic-Zeichner Joaquín Salvador Lavado, besser bekannt als Quino, am Mittwoch im Alter von 88 Jahren gestorben.

„Quino ist gestorben. Alle guten Leute im Land und auf der Welt werden um ihn trauern“, schrieb Divinsky. Die argentinische Vizepräsidentin und frühere Staatschefin Cristina Fernández de Kirchner erklärte mit Blick auf die Diktatur in Argentinien in den 197er und 80er Jahren, Quino habe Dinge gesagt, die nicht gesagt werden durften. Er habe „die Gesellschaft mit großer Kraft herausgefordert“.

„Mafalda“ wurde zum ersten Mal 1964 publiziert. Auf Quinos Website wird sie als „neugieriges, intelligentes, ironisches, nicht-konformistisches Mädchen“ beschrieben, das „sich mit Frieden und Menschenrechten befasst, Suppe hasst und die Beatles liebt“. Die Comics wurden durch den italienischen Schriftsteller Umberto Eco in Europa bekannt und laut Quinos Website in zwei Dutzend Sprachen übersetzt. Auch in China wurden sie publiziert, der große Erfolg im englischsprachigen Raum blieb dagegen aus.