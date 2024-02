Kinderbuch Neuausgaben von „Jim Knopf“ künftig ohne „N-Wort“

Der Thienemann-Verlag hat Änderungen im Text der beiden „Jim Knopf“-Romane von Michael Ende vorgenommen. In Abstimmung mit Endes Erben sei in der Neuauflage das „N-Wort“ gestrichen worden, teilte der Verlag am Donnerstag in Stuttgart mit. „Damit Kinder, die die Bücher jetzt lesen, diese sprachlichen Elemente nicht in ihren Alltagswortschatz übernehmen, haben Nachlass und Verlag nach reiflicher Überlegung entschieden, das N-Wort zu streichen und die stereotypen Beschreibungen zu reduzieren.“