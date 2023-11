US-Bestsellerautor Jeff Kinney auf Tour Was man jetzt über „Gregs Tagebuch“ wissen sollte

Jetzt ist der Bestsellerautor mit der „No Brainer Show“ in den USA auf Tour. Mitte November kommt er nach Deutschland. Am Samstag, 18. November, 10 Uhr, ist die „Gregs Tagebuch“-Show in der Stadtbibliothek Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 1, zu Gast. Am 18. November, 16 Uhr, läuft die Show in Kooperation mit der Stadtbücherei Jülich in der Sekundarschule, Linnicher Straße 67. Am Sonntag, 19. November, 11 Uhr, sind Jeff Kinney und sein Spektakel im Studio Dumont, Breite Straße 72, in Köln. In München tritt er am 20. November, 16 Uhr, in der Stadtbibliothek im Motorama auf.