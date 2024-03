Neuer Roman der Bestsellerautorin Ingrid Noll grüßt aus der Küche

Leipzig · Die „Queen of Crime“ lässt in ihrem neuen Roman diesmal kein Blut fließen. Blutleer kommt die Geschichte um die turbulenten Geschehnisse in einem Restaurant aber nicht daher. Im Gegenteil.

20.03.2024 , 11:44 Uhr

Ingrid Noll ist die Lust am Schreiben auch im hohen Alter nicht vergangen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion