Herta Müller zu Gast in Mönchengladbach : Wenn Durst wilder als Hunger ist

Mönchengladbach Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller las und sprach in Mönchengladbach über Verfolgung, Unterdrückung und die Kraft der Literatur. Mehr als 500 Zuhörer erlebten einen intensiven Abend.

Natürlich ist jeder Schriftsteller überrascht, wenn er den Nobelpreis bekommt. Dass Herta Müller aber noch etwas überraschter und vor allem unvorbereiteter war, lag vielleicht an ihrem Mann. Der nämlich machte sie an einem schönen Morgen im Oktober 2008 auf die vielen Journalisten aufmerksam, die da vor dem Haus erwartungsfroh rumlungerten. Weil ihr Großes schwante, kleidete sie sich in Windeseile fein, schminkte sich und hörte dann die Nachricht, dass überraschend der Franzose Jean-Marie Gustave Le Clézio mit dem hohen Lorbeer aus Stockholm bedacht wird. „Shit happens“, dachte sie. Es war der rumänien-deutschen Schriftsteller eine Lehre, und so scherte sie sich im kommenden Jahr nicht die Bohne um den erneuten Gerüchte-Rummel. Wieder ein Fehler. Denn diesmal wurde ihr tatsächlich der Nobelpreis zuerkannt.