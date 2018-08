Heinz Erhardt: Enkelin findet unbekannte Texte

Bonn Fans von Heinz Erhardt dürfen sich freuen. Im Oktober bekommen sie bislang unbekanntes „Futter“ aus der Feder des Komikers. Seine Enkelin hatte 40 Jahre alte Unterlagen auf dem Dachboden gefunden.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, hat Erhardts Enkelin Nicola Tyszkiewicz aus seinem Archivnachlass einen Schatz gehoben: ungeordnete, vergilbte, eng beschriebene Notenblätter; unveröffentlichte Texte und Lieder aus den 20er und 30er Jahren. Sie stammen aus seiner Jugendzeit, als noch keine Karriere "am Klavizimbel" abzusehen war.

Erhardts Humor basiert auf hintersinnigen Wortverdrehungen. Sein lyrisches Talent, das sich "klassisch-erstklassisch", "tierisch-satirisch" oder in verblüffend pointierten Vierzeilern äußern konnte, erklärt er selbst ganz profan: Eines Tages sei ihm eine gute Fee erschienen und habe gefragt, was er denn einmal werden wolle. Und er habe mit Blick auf seine etwas feuchten Windeln entgegnet: "Liebe Tante, ich möchte' gern dichter werden."

Der Weg dahin war allerdings nicht schnurgerade. Seinen Geburtstag 1909 in Riga beschrieb er selbst so: "Es war an einem 20. Februar. Das Thermometer zeigte 11 Grad minus und die Uhr 11 Uhr vormittags, als vor unserem Haus das Hauptwasserrohr platzte. Im Nu war die Straße überschwemmt und im gleichen Nu gefroren. Die umliegenden Kinder kamen zuhauf, um auf ihren Schuhen schlitt zu laufen. Ich selbst konnte mich an diesem fröhlichen Treiben nicht beteiligen, weil ich noch nicht geboren war. Dieses Ereignis fand erst gegen Abend statt. Und da war die Eisbahn längst gestreut und unbrauchbar geworden. Das Eislaufen habe ich bis heute nicht gelernt."