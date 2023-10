Autorenlesungen im Heine Haus Geschichten aus dem alten Kiew und Paris

Darüber hinaus liest am Mittwoch, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr der Franzose Étienne Kern aus seinem Buch „Die Entflogenen (Ars Vivendi Verlag)“. Die Veranstaltung findet in Kooperation und in den Räumlichkeiten des Institut Français an der Bilker Straße 7, statt. Schauplatz von „Die Entflogenen“ ist Paris an einem Tag im Jahr 1912. In den Morgenstunden stellt ein junger Mann im obersten Stock des Eiffelturms seinen Fuß auf die Brüstung. Der Mann, Franz Reichelt, will seine Erfindung ausprobieren: einen Fallschirm. Man hat ihn aber gewarnt: Er hat keine Chance. Ist es also ein Akt der Liebe? Oder eine Verzweiflungstat? Moderiert wird der Abend, der ebenfalls in der Reihe „Literatur der Nachbarn“ stattfindet, von Ursula Hennigfeld (Heinrich-Heine-Universität). Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht.