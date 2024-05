Eine schwierige Aufgabe „Harry Potter“-Serie soll 2026 starten

Die Produzenten hoffen, mit den neuen Geschichten in der Serie die Fans dennoch zufriedenzustellen, die oft mit viel Liebe an einzelnen Charakteren hängen. „Wir werden stärker in die Bücher eintauchen“, sagt Roucoule. „Denn so sehr man sich bei einem Film auch bemüht, den Büchern gerecht zu werden, kann man doch nicht wirklich alles in seiner Fülle beschreiben, die Umgebung, die Charaktere und die Geschichten.“