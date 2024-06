Fantasyreihe „Harry Potter“-Illustration für fast zwei Millionen Dollar versteigert

Eine Illustration, die für den ersten „Harry Potter“-Band genutzt wurde, ist in New York für fast zwei Millionen Dollar versteigert worden. Vier Interessierte hätten sich einen knapp zehnminütigen Bieter-Wettstreit per Telefon geliefert, bevor die Illustration schließlich für 1,9 Millionen Dollar (etwa 1,8 Millionen Euro) verkauft worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mit. Damit handele es sich um das teuerste „Harry Potter“-Andenken, was je bei einer Auktion versteigert worden sei.