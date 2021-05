Lesung im Live-Stream : Harald Naegeli liest aus seiner „Wolkenpost“

Service Düsseldorf Der „Sprayer von Zürich“ hat seit vielen Jahren seine Gedanken niedergeschrieben und mit der sogenannten Wolkenpost verschickt. Daraus ist ein Buch geworden, das er im Gespräch mit Rudolf Müller vorstellt.

Als Sprayer von Zürich ist Harald Naegeli weltberühmt geworden. Doch eigentlich ist er mindestens auch der Sprayer von Düsseldorf: 35 Jahre lebte er praktisch im künstlerischen Exil am Rhein, sprayte meist nachts seine skurrilen, manchmal witzigen, oft bedrohlichen Figuren an die Wände der Häuser, an Brückenpfeiler, Tiefgaragenabgänge. Seine Arbeiten machten die nicht immer so hübschen Gebäude sehens- und beachtenswert. In seinem Bilker Atelier hingegen zeichnete er mit feiner Linie immer nur Wolken, Riesengebilde mit winzigen Strichen. Und er schrieb seine Gedanken nieder und verschickte das Gedachte seit 2013 an alle, die es lesen wollten. „Wolkenpost“ nannte er die literarischen Miniaturen, und der Absender hieß Harry Wolke.