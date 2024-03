Kinderbuch-Klassiker neu aufgelegt Häschenschule ohne Prügelstrafe

In nur einer Nacht brachte Albert Sixtus Verse für zehn verschiedene Szenen zu Papier und bot sie dem Leipziger Alfred-Hahn’s-Verlag an, wie Ulrich und Beatrix Knebel vom Albert-Sixtus-Archiv festhalten. Das Medienhaus verlangte noch fünf weitere Strophen, darunter die Malstunde, und beauftragte den schon damals populären Zeichner Fritz Koch-Gotha mit den Illustrationen zu dem Bilderbuch, der in seine Bilder den Text ergänzende Ideen einbrachte. Was das Erscheinungsdatum betrifft, gibt es nur eine Quelle mit einer vagen Angabe: Spätsommer 1924.