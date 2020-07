Schriftstellerin ausgezeichnet : Elke Erb bekommt Georg-Büchner-Preis 2020

Darmstadt Die Schriftstellerin Elke Erb bekommt den Georg-Büchner-Preis 2020. Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mit. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

Sie ist seit 1951 die elfte Frau, die den Preis bekommt. Die Verleihung ist für den 31. Oktober in Darmstadt geplant. Mit Elke Erb ehre die Akademie ein unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk, dessen Anfänge 1975 in der DDR lagen und das sich nach deren Ende unbeirrt bis in die Gegenwart fortsetzt habe. „Für die unverdrossene Aufklärerin ist Poesie eine politische und höchstlebendige Erkenntnisform“, urteilte die Jury. Die 82 Jahre alte Erb lebt in Berlin.