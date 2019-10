Zum Abschluss der Buchmesse : Friedenspreis des Buchhandels wird an Fotograf Salgado verliehen

Friedenspreis des Buchhandels wird an Fotograf Salgado verliehen

Frankfurt/Main Der brasilianische Fotograf Sebastiao Salgado erhält am Sonntag den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Die Verleihung findet zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche statt. Die Laudatio hält der Filmregisseur und Autor Wim Wenders.

"Indem der Fotograf seine aufrüttelnden, konsequent in schwarz-weiß gehaltenen Bilder als Hommage an die Größe der Natur beschreibt und die geschändete Erde ebenso sichtbar macht wie ihre fragile Schönheit, gibt Sebastiao Salgado uns die Chance, die Erde als das zu begreifen, was sie ist: als einen Lebensraum, der uns nicht allein gehört und den es unbedingt zu bewahren gilt", erklärte der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller.