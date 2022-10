Boris Rhein (Mitte links, CDU), Ministerpräsident von Hessen, und seine Frau Tanja empfangen König Felipe VI. und Königin Letizia (r) von Spanien am Frankfurter Flughafen. Das spanische Königspaar ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland und nimmt an der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse teil. Die Bilder.