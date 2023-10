Friedenspreisverleihung in der Frankfurter Paulskirche Salman Rushdie im Meer der Geschichten

Natürlich waren das keine falschen Worte. Und der Beifall folgte auch an den jeweils richtigen Stellen. Doch scheinen sie in der Dauerschleife ihrer Wiederholungen auch an Eindringlichkeit zu verlieren. Was aber wünschte der Geehrte selbst? Woran erinnerte Salman Rushdie? Lustigerweise auch an das „Kinokassenmonster Barbie“. Das nämlich zeige, dass es „dauerhaften Frieden und ungetrübtes Glück nur in pinkfarbenem Plastik gibt“. Sein wahrer Wunsch ist Salman Rushdie schon im Namen eingeschrieben: Salman heißt friedlich. Tatsächlich sei er ein sehr stiller, braver, fleißiger Junge gewesen, friedlich dem Namen nach, friedlich von Natur aus. „Der Ärger begann später. Und doch habe ich mich selbst immer so gesehen. Auch wenn es in meinem Erwachsenenleben anders kommen sollte.“