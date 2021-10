Aus Kritik an Verlag : Autoren sagen aus Protest Teilnahme an Frankfurter Buchmesse ab

Frankfurt Weil die Veranstalter der Frankfurter Buchmesse den Jungeeuropa-Verlag nicht ausschließen wollen, sagen einige Autorinnen und Schauspielerinnen jetzt ihre Teilnahme ab. Sie werfen dem Verlag die Veröffentlichung rechtsextremer Werke vor.

Der Protest gegen die Präsenz des Jungeuropa-Verlags auf der Frankfurter Buchmesse zieht weiter Kreise: Nach der Autorin Jasmina Kuhnke haben auch die Schauspielerinnen mit afrikanischen Wurzeln, Annabelle Mandeng und Nikeata Thompson, ihre Teilnahme an der Buchmesse abgesagt. Die Frankfurter Buchmesse und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bedauerten die Absagen, sagte der Börsenvereinssprecher Thomas Koch am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Stimmen gegen Rassismus würden auf der Buchmesse fehlen. Die Autorinnen und Schauspielerinnen werfen dem Verlag rechtsextremistische Veröffentlichungen vor.

In einer gemeinsamen Stellungnahme bekräftigten der Börsenverein und die Frankfurter Buchmesse, dass sie keinen Verlagen die Teilnahme an der Buchmesse verbieten wollten. „Meinungs- und Publikationsfreiheit stehen für uns an erster Stelle. Sie sind die Grundlage dafür, dass der freie Austausch in unserer Demokratie und die Buchmesse überhaupt möglich sind.“ Die Buchmesse und der Börsenverein bezögen Position für einen toleranten und respektvollen Umgang miteinander und grenzten sich von extremen Positionen deutlich ab. Aber ein Verbot von Verlagen oder deren Veröffentlichungen obliege den Gerichten.