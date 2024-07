Erster Band von „Herr der Ringe“ am 29. Juli 1954 erschienen Wie Hobbits unsere Welt retten

Große Geschichten beginnen oft mit kleinen Sätzen. Und ganz große sogar mit scheinbar belanglosen. Was um alles in der Welt soll also das bedeuten: „In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit.“ Der Urheber sollte es der schönen Legende nach selbst nicht so genau gewusst haben, als er die paar Worte am Blattrand einer Prüfungsarbeit hinkritzelte. Er hieß J.R.R. Tolkien (1892-1973) und lehrte zu dieser Zeit an der Universität von Oxford Altenglisch.