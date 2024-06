Donald Duck Vollversager, Nazi-Bekämpfer, Superheld

Bei seinem Debüt im Trickfilm „The Wise Little Hen“ am 9. Juni 1934 hatte er sich als Unsympath präsentiert: Einer armen alten Henne, die ihn um Hilfe beim Säen und Ernten bittet, machte er mit großer Theatralik wiederholt Bauchschmerzen vor und hielt sich dabei für ziemlich clever. Im Finale bekam er, was er verdiente: Anstelle des erhofften ofenfrischen Brots nämlich servierte ihm die kluge Henne, was er doch offensichtlich viel nötiger hatte: eine Flasche Rizinusöl.