Diskriminierende Sprache in der Literatur In diesen Kinderbüchern wurden Begriffe geändert

Änderungen gab es auch an Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker „Pippi Langstrumpf“. In dem beim Hamburger Oetinger-Verlag erschienenen Band „Pippi im Taka Tuka Land“ wurde Pipis Vater ursprünglich als „Negerkönig“ bezeichnet – ein rassistischer Begriff aus den 40er Jahren. In den Neuauflagen ab 2009 ist nicht mehr vom „Negerkönig", sondern vom „Südseekönig" die Rede. Auch wenn der „N-König" in Lindgrens Erzählung als eine positive Figur erscheine, sei die rassistische Bezeichnung bei vielen Eltern auf Ablehnung gestoßen, hieß es dazu von Seiten des Verlages. In älteren Ausgaben hatte der Verlag zwar das alte Wort stehen lassen, aber mit einer Fußnote darauf hingewiesen, dass es heute so nicht mehr verwendet wird.

Ebenso gestrichen wurde das Wort „Zigeuner“, nachdem die Erben Astrid Lindgrens den ausländischen Lizenznehmern Textänderungen gestatteten.