Über 49 verschiedene Sprachen Dieses deutsche Buch wurde am häufigsten übersetzt

Das mit Abstand am häufigsten übersetzte Buch in Europa kommt jedoch aus Frankreich. Mit über 382 Übersetzungen gehört „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry gar zu den Werken mit den meisten Übersetzungen weltweit. Generell sind vor allem europäische Kinderbücher international sehr gefragt. In Italien ist beispielsweise „Die Abenteuer von Pinocchio“ von Carlo Collodi Spitzenreiter, in Schweden führt Astrid Lindgren mit „Pippi Langstrump“ die Liste an.