Neue Kinderbücher zu Ostern Ich glaub‘, meine Spinne rockt

Satire und Antisemitismus Im Sportunterricht fängt der ganze Schlamassel an. Eigentlich will David nur den Orientierungslauf im Regen schwänzen; aus Gedankenlosigkeit outet er sich als Jude. So nimmt die Verkettung unglücklicher Umstände ihren Lauf. Ehe David sich versieht, wird er angefeindet, findet einen Davidstern in seinen Spind geritzt. Während er versucht, seine jüdische Identität zu verleugnen und zugleich als Außenseiter Anerkennung bei den angesagten Mädchen zu finden, verstrickt er sich in Lügen. Der schwedische Autor erzählt die Geschichte „Davids Dilemma“, die auf einer wahren Begebenheit beruht und in den 1980er-Jahren spielt, satirisch leicht und ernsthaft zugleich. Sehr lesenswert.