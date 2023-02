Schöne Kinderbücher Warum Vorlesen so wichtig ist — Mit Tipps aus der Redaktion

Eltern können ihr Kind aber auch ehrlich fragen, ob ihnen das Buch überhaupt gefallen hat. Denn: Manchmal landen auch Bücher auf dem Lesestapel, die Kinder zu langweilig oder zu unheimlich finden. „Das ist eine ganz normale Erfahrung, die für die Kinder wichtig ist“, so Berg. Durch die Auseinandersetzung mit Büchern lernen die Kinder, was sie interessiert und was ihnen gefällt.