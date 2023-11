Neue Kinder- und Jugendbücher Schmöker schenken

Tierische Briefwechsel Heute twittert man, simst oder postet. Aber Briefe schreiben? So altmodisch es scheint, so poetisch sind die feinen Wortwechsel zwischen Freundschaft und Fürsorge, zwischen Ratlosigkeit und Hoffnung in „Briefe vom Eichhorn an die Ameise“. Der niederländische Lyriker Toon Tellegen („Man wird doch wohl mal wütend werden dürfen“) hat die Texte verfasst. Höflich, takt- und liebevoll lässt er seine Tiere Botschaften verfassen, zu denen Grüffelo-Zeichner Axel Scheffler die Illustrationen liefert. Das Eichhorn schreibt an seinen Tisch. Die Schildkröte fragt die Schnecke um Rat, warum sie es plötzlich so eilig hat. Ein Geschenkebuch, das vergriffen war und der Hanser-Verlag neu aufgelegt hat. Fast möchte man einen Dankesbrief schreiben.