Von gruselig bis rätselhaft : Augen zu, Ohren auf - Hörbuchtipps zu Weihnachten

Viele Hörbücher eignen sich nun für die kalten Tage. Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf Die Deutschen mögen`s aufregend: Krimis und Thriller sind ihre beiden Lieblings-Buch-Genres, und immer öfter greifen sie dabei auch zu Hörbüchern. Hier ein paar Anregungen zu Titeln, die einen besonders packenden Hörgenuss versprechen und womöglich noch auf die Weihnachts-Wunschliste passen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tanja Liebmann-Décombe

Lust auf Spannungsliteratur, aber zu faul, um ein Buch zu lesen? Wie gut, dass man sich fesselnde Geschichten auch einfach vorlesen lassen kann – zum Beispiel während der Autofahrt, im Zug, beim Sport oder bei der Hausarbeit. Wir geben Tipps zu gelungenen Hörbuch-Fassungen von Krimis und Thrillern.

Voller Rätsel

„Der Junge aus dem Wald“ überrascht – und das immer und immer wieder. Selbst wer am Ende glaubt, nun dürfte eigentlich nichts „Großes“ mehr passieren, täuscht. Denn wahrlich: Harlan Coben ist ein Meister seines Faches, und immer dann, wenn man glaubt, alles durchschaut zu haben, platzt sie unangekündigt herein: die nächste Überraschung. Schließlich geht es nicht nur um ein verschwundenes Mädchen, das adoptiert wurde, einen gefundenen Jungen, der voller Rätsel steckt, und eine facettenreiche Anwältin, die kraft- und humorvoll sowie weich und verletzlich zugleich ist. Zentral sind auch die Themen Macht und Einfluss sowie die Frage, ob man sich immer an die Regeln halten sollte – selbst wenn das System, in dem sie gelten, fehlerbehaftet ist. Fazit: berührend, spannend und meisterhaft vorgetragen von Detlef Bierstedt.

Harlan Coben: Der Junge aus dem Wald. Der Hörverlag, ca. 11,5 Stunden, 15 Euro. Buch: Goldmann.

Voller Spannung

Achtung, dieses Hörbuch zieht an. Denn was Anne Freytag in „Aus schwarzem Wasser“ erzählt, ist voller Wucht und Stärke. Dabei ist der Auftakt – eine Frau wird aus einem Fluss gezogen, für tot befunden und wacht kurz darauf wieder auf – nur der Anfang einer Reihe von Szenen, die filmreif beschrieben und durch die drei Sprecherstimmen – Monika Oschek, Stefan Kaminski und Timo Weisschnur – zu einem ganz besonderen Hörerlebnis werden. Schlag auf Schlag geht die Geschichte voran, Rückblenden erhellen, Wendungen erstaunen und Menschliches scheint plötzlich zutiefst unmenschlich. Mächtige intrigieren, Unschuldige sterben und es geschehen Dinge, die brisanter, spannender und zerstörerischer kaum sein könnten. Fazit: eine extravagante Mischung aus Politthriller und Science-Fiction; reizt zur kritischen Reflektion. Wow!

Anne Freytag: Aus schwarzem Wasser. DAV, ca. 12 Stunden, 20 Euro. Buch: bold/dtv.

Voller Gefahr

Es ist eine lange Geschichte, die die Hörbuchsprecherin Claudia Michelsen da erzählt. Zwölfeinhalb Stunden lang gilt es ihrer klaren, ruhigen Stimme in „Ohne Schuld“ zuzuhören. Nicht, um die Lösung des kuriosen Falls zu erfahren, denn die ist relativ früh absehbar. Nein, Charlotte Link hält ihre Fans neben filmreifen Spannungsszenen auch damit bei der Stange, dass sie die kontaktscheue Ermittlerin Kate zum Ende hin einen mehr als waghalsigen Plan schmieden lässt. Klasse ist: Bereits Ende kommenden Jahres wird wohl eine Fortsetzung der Geschichte erscheinen. Man darf gespannt sein.

Charlotte Link: Ohne Schuld. Random House Audio, ca. 12,5 Stunden, 24 Euro. Buch: Blanvalet.

Voller Überraschung

Gruselig, grausam und voller Nervenkitzel – so kommt das Thriller-Debüt von Sam Lloyd daher. Beeindruckend auch, wie der Engländer in „Der Mädchenwald“ mit ungeahnten Wendungen überrascht, ja stellenweise richtiggehend schockiert. In seine düstere Geschichte einzutauchen, ist anfangs nicht ganz einfach. Insbesondere, wenn der Sprecher Gerrit Schmidt-Foß aus der Perspektive des offenbar hochintelligenten Elijah erzählt, wirken viele Dinge etwas wirr und unverständlich. Die Gründe hierfür dringen erst mit der Zeit ans Licht und manche Fragen bleiben bis zum Schluss offen. Dass in der Hörbuchversion die Sichtweisen der anderen beiden Hauptfiguren – die der entführten Elissa und die der Ermittlerin Mairéad – von Tanja Gecke und Monika Oschek gesprochen werden, ist ein Glücksfall. Sie treffen Ton und Stimmung perfekt. Der Showdown am Ende ist der Knüller!

Sam Lloyd: Der Mädchenwald. Argon Verlag, ca. 10 Stunden, ca. 20 Euro. Buch: Rowohlt.

Voller Sogwirkung

Marc Raabe hält durch. Denn ja, er gehört tatsächlich zu den Autoren, die es schaffen, nach einem fulminanten Auftakt („Schlüssel 17“) und einer sehr gelungenen Fortsetzung („Zimmer 19“) auch noch einen genialen dritten Teil seiner Tom-Babylon-Reihe nachzulegen: „Die Hornisse“. Dabei zeigt sich Raabe erneut als großartiger Erzähler, der seinen Figuren markante Züge verleiht und Szenen beschreibt, die eindrückliche Brandmarken hinterlassen – egal, ob sie selbst gelesen oder wie in der stimmigen Hörbuchfassung mit Sascha Rotermund vorgelesen werden. Was hier entsteht, ist Kopfkino der Extraklasse und ein Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann. Fantastisch!