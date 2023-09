Unsere Redaktion stellt vor Deutscher Buchpreis – Diese sechs Romane sind im Finale

Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 2005 jeweils zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr am 16. Oktober beginnt, den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Er ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Autorinnen und Autoren der übrigen fünf Bücher in der Endrunde erhalten jeweils 2500 Euro. Seit Ausschreibungsbeginn wurden 196 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2022 und dem 19. September 2023 erschienen sind. Im August war die Longlist, bestehend aus 20 Werken, bekannt gegeben worden, nun steht die Shortlist der sechs Finalisten fest: