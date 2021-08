Longlist der Jury : Diese 20 Romane sind für den Deutschen Buchpreis nominiert

Frankfurt am Main Aus 230 gesichteten Werken hat die Jury sich nun auf die 20 Kandidaten für die Longlist des Deutschen Buchpreises geeinigt. Im September sollen dann die Finalisten feststehen.

Die Jury des Deutschen Buchpreises hat 20 Romane in die engere Wahl für die Preisvergabe 2021 genommen. Insgesamt hätten die sieben Jurymitglieder 230 Titel für die sogenannte Longlist gesichtet, so viele wie nie zuvor, sagte der Jurysprecher Knud Cordsen am Dienstag in Frankfurt am Main. Die Auswahl würdige das erzählerische Experiment ebenso wie den realistischen Roman, das Komische wie das Surreale. „Diese 20 Bücher nehmen Herkunft und Geschichte ebenso in den Blick wie zentrale Fragen der Gegenwart“, sagte Cordsen.