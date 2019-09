Sechs Finalisten ausgewählt : Jury nominiert Shortlist für Deutschen Buchpreis 2019

Die Bücher «Das flüssige Land» von Raphaela Edelbauer, «Kintsugi» von Miku Sophie Kühmel, «Nicht wie ihr» von Tonio Schachinger, «Herkunft» von Sasa Stanisic, «Winterbienen» von Norbert Scheuer und «Brüder» von Jackie Thomae stehen in einem Buchladen. Foto: dpa/Jens Büttner

Frankfurt a. M. Die nach Ansicht der Jury besten deutschsprachigen Romane des Jahres sind offiziell für den mit 25.000 Euro dotierten Buchpreis nominiert worden. Unter 203 Titeln wählte die Jury sechs Bücher aus, die zwischen Oktober 2018 und September 2019 erschienen sind.

Die Jury des Deutschen Buchpreises hat die sechs Finalisten für den mit 25.000 Euro dotierten Preis ausgewählt. „Die Shortlist bietet sechs herausragende Romane, die formal und stilistisch und in ihrer Klangfarbe unterschiedlicher nicht sein könnten, und die doch ein großes Thema eint: In allen geht es um familiäre Zusammenhänge, um den Ort in der globalen Welt, von dem aus das eigene Dasein zu begreifen ist“, sagte der Jurysprecher, der freie Literaturkritiker Jörg Magenau.