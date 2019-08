Das beste deutschsprachige Buch : Jury nominiert 20 Romane für Deutschen Buchpreis 2019

Frankfurt a.M. Die Jury des Deutschen Buchpreises hat 20 Romane in die engere Wahl genommen. Die Longlist der 2019 nominierten besten deutschsprachigen Bücher ist nun bekanntgegeben worden.

Der Jurysprecher Jörg Magenau lobte am Dienstag in Frankfurt am Main die Vielfalt der Themen und den stilistischen Reichtum. „Gesellschaftsanalyse und Geschichtsforschung, Paranoia und Fantasie, Wunsch und Welterkundung von Kalifornien über die deutsche Provinz bis in den Kaukasus haben darin Platz“, sagte er. Besonders erfreulich sei, dass es so viele gelungene Debüts zu entdecken gab. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird am 14. Oktober im Frankfurter Rathaus Römer verliehen.