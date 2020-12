Preiswürdige Literatur : Das sind die elf besten Romane von 2020

Der US-Schriftsteller Don DeLillo brachte mit „Die Stille“ ein Meisterwerk heraus. Foto: Sebastien Nogier / dpa

Unter den tausenden von deutschsprachigen Neuerscheinungen haben wir elf Romane rausgepickt, die zu den herausragenden Leseerlebnissen des Corona-Jahres gehören.

Weiterleiten Drucken Von Frank Dietschreit

Über Geschmack lässt sich bekanntlich bestens streiten. Über Literatur auch. Dennoch hat sich unser Autor Frank Dietschreit auf die Reise durch das Romanjahr 2020 begeben – und diese elf zu den (aus seiner Sicht) besten Romanen des Jahres gekürt.

1. Don DeLillo: „Die Stille“ (aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert. Kiepenheuer & Witsch, 106 S. 20 Euro): Februar 2022. Corona ist nur noch eine ferne Erinnerung an eine seltsame Zeit mit leer gefegten Straßen und Menschen mit Masken. Fünf Personen treffen sich in einem Apartment in New York, um im Fernsehen das Endspiel im Super-Bowl zu erleben. Plötzlich wird der Bildschirm schwarz, alle digitalen Verbindungen brechen zusammen, alles tot. Don DeLillo inszeniert ein Kammerspiel über den Zusammenbruch aller Gewissheiten. Keiner wagt sich vor die Tür. Einer quasselt über Relativitätstheorie und Schwarze Löcher, ein anderer kommentiert das Spiel, das er nicht sehen kann, wie ein Sportreporter. Ein ebenso verstörendes wie humorvolles Buch über die mögliche Apokalypse, die wir uns durch unseren Glauben an Technologien, die wir nicht mehr verstehen und beherrschen, selbst eingebrockt haben.

2. Marco Balzano: „Ich bleibe hier“ (aus dem Italienischen von Maja Pflug. Diogenes, 286 S., 22 Euro): Ein Kirchturm ragt einsam aus einem blau schimmernden Bergsee. Man muss nicht über den Reschenpass gefahren sein, um dieses Bild zu kennen. Das Foto ist abertausende Mal abgedruckt worden und fehlt in keinem Bericht über die Zerstörung der Alpen und den Wahnsinn des Fortschritts, der auf bäuerliches Leben und kulturelle Traditionen keine Rücksicht nimmt. Marco Balzano erzählt, zwischen Fakten und Fiktionen balancierend, die Geschichte von Graun, dem Dorf, das der Zukunft weichen und in einem Stausee untergehen musste. Eine aufrüttelnde Parabel über Mut und Leid und Werte, für die es sich lohnt zu kämpfen.

3. Lutz Seiler: „Stern 111“ (Suhrkamp, Berlin 2020, 528 S., 24 Euro): Während er sich früher mit seinen Gedichten in literarischen Nischen herumtrieb, ist Lutz Seiler, seit er dicke Romane schreibt, ein richtiger Bestseller-Autor geworden. In seltener Symbiose lieben ihn sowohl Feuilletonisten wie Leser. Zu Recht. Denn es gibt keinen zweiten Autor, der so süffisant und sensibel, witzig und wagemutig vom alltäglichen Mief und hinterlistigen Widerstand im untergehenden Realsozialismus und den hanebüchenen Missverständnissen der deutsch-deutschen Einheit erzählen kann. Im neuen Roman fällt nicht nur die Mauer in sich zusammen, sondern bricht auch eine Familie auseinander. In der DDR war „Stern 111“ ein viel gekauftes Radiogerät, heute ist daraus ein augenzwinkernder politischer Lesespaß geworden.

4. Graham Swift: „Da sind wir“ (dtv, 160 S., 20 Euro): Ein Magier verschwindet, spurlos und für immer. Bei einer Vorstellung zaubert er sich einfach weg und kehrt nie wieder zurück. Jahrzehnte vergehen, für die ehemalige Verlobte und den besten Freund des verschwundenen Illusionisten bleiben nur die Erinnerungen an einen Mann, der sich aus der Tristesse der englischen Arbeiterklasse ins Rampenlicht des Show-Geschäfts empor katapultiert hatte und mit seinem kuriosen Abgang ein großes Geheimnis hinterlässt. Graham Swift erzählt elegant und verführerisch von einer Welt der Wunder, in der die Grenzen von Schein und Sein fließend sind und hinter jedem strahlenden Schicksal einer verwundbarer Mensch steht.

5. Brit Bennett: „Die verschwindende Hälfte“ (Rowohlt, 416 S., 22 Euro): Vergangenheit vergeht nicht, sie hinterlässt Spuren der Verwüstung und Traumata, die bis heute nachwirken. Gerade in einem gespaltenen Land, in dem ein weißer Präsident dem Rassismus wieder Tür und Tor geöffnet hat. Brit Bennett wird bereits als Nachfolgerin von Toni Morrison gehandelt. In ihrem neuen Roman entfaltet sie eine Geschichte, die Generationen umspannt und von Herkunft und Hautfarbe erzählt, von Unterdrückung und Emanzipation. Ein großer Roman über die Sehnsucht nach einem anderen, besseren Leben.

6. Bov Bjerg: „Serpentinen“ (Claassen, 270 S., 22 Euro): Seine Ehe ist nur noch ein Scherbenhaufen, die Beziehung zum Sohn gestört, die Zukunft ungewiss. Um mit sich ins Reine zu kommen und die Furien der Vergangenheit zu besiegen, fährt der Erzähler von Berlin aus zurück in seine Kindheit. Mit dabei ist sein kleiner Sohn. Überall winken der Tod, Gräber von Verwandten und Freunden und die Angst vor dem Selbstmord, den bisher noch jeder männliche Vorfahr des Erzählers begangen hat. Nicht Bildung und Kultur können dem Verzweifelten Rettung und Erlösung bringen. Sondern nur die ungeschminkte Erinnerung und der Mut, endlich das Leben bei den Hörnern zu packen und seinem Sohn das zu sein, was er am meisten braucht: einen Vater. Ein zutiefst trauriger und doch hoffnungsfroher Roman.

7. Ilija Trojanow: „Doppelte Spur“ (S. Fischer, Frankfurt/M, 240 S., 22 Euro): In einer Welt, die von „Fake News“ und „geleakten Dokumenten“ beherrscht wird und in der niemand mehr weiß, was Wahrheit ist und was Lüge, kann die Literatur behilflich sein, einen Ausweg aus dem Labyrinth der Manipulation zu finden. Ilija Trojanow wagt eine Reise ins Herz der Finsternis, verkleidet sich als investigativer Journalist, gewinnt Einblick in die zersetzende Wirkung von Macht und Geldgier. Von russischen und amerikanischen Geheimnissen wird ihm Material zugespielt, das genauso gut wahr wie erfunden sein kann. Eine furchterregende Lektüre, die einem die Augen für Dinge öffnet, die man lieber gar nicht gesehen hätte.

8. Olga Tokarczuk: „Letzte Geschichten“ (Kampa, 290 S., 24 Euro): Eine alte Frau lebt einsam auf einem abgelegenen Berg, schreibt den Namen ihres verstorbenen Mannes in den Schnee, erinnert sich an das von Krieg und Katastrophen geprägte Leben. Eine andere Frau hadert mit ihrem Schicksal, landet bei der Fahrt zum Ort ihrer Kindheit im Graben und findet im Schneetreiben bei einem seltsamen Ehepaar Unterschlupf. Die Dritte im Bunde ist mit ihrem Sohn in die Südsee gereist und sucht dort, ja: was eigentlich? Das Leben, den Tod, die Antwort auf die Frage, woher man kommt und wohin man gehört? Wie das gesamte Werk von Tokarczuk ist auch der Roman „Letzte Geschichten“ voller wundersamer Märchen und Mythen, voller gespensterhafter Geschichten.

9. Richard Ford: „Irische Passagiere“ (Erzählungen, Hanser, 288 S., 22 Euro): Das Leben ist fragil und eine Aneinanderreihung von Zufällen. Sportreporter und Immobilienmakler Frank Bascombe, der so manchen Roman von Richard Ford bewohnt hat, kann ein Lied davon singen. Auch die Figuren im neuen Erzähl-Band balancieren auf dem schmalen Grat zwischen genialem Aufbruch und komplettem Scheitern. Sie müssen sich neu orientieren und mit Würde und Anstand alle Prüfungen und Anfechtungen bestehen. Meisterhaft und lässig, sanft und elegisch runden sich die Erzählungen zu einem grandiosen Roman über das ebenso brüchige wie schöne Dasein, das unvollkommen und unvorhersehbar ist und doch gelebt sein will.

10. Andrea Petkovic: „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht.“ (Erzählungen, Kiepenheuer & Witsch, 270 S., 20 Euro): Dass die Tennisspielerin, die es schon einmal unter die zehn Besten der Welt schaffte, dann aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, einen Hang zur Literatur hat, wusste man bereits. In ihrem eigenen Buch nun erzählt sie vom unbedingten Siegeswillen und krachenden Niederlagen, vom Unterwegs- und Alleinsein, von Freundschaften und Rivalitäten. Und davon, wie es sich anfühlt, als Kind aus dem von Bürgerkriegen zerrissenen Jugoslawien nach Deutschland gekommen zu sein, sich hier angenommen und zu Hause, aber doch immer irgendwie abgegrenzt und fremd zu fühlen. Kluge und humorvolle Beobachtungen, die Hoffnung machen und der Autorin die Anerkennung bringen, nach der sie sich sehnt.