Graphic Novel über Holocaust-Überlebende Das Unbegreifliche im Comic verarbeitet

Emmie Arbel, die heute in Israel lebt, wurde 1937 in Den Haag geboren. 1942 wurde sie erstmals in ein Konzentrationslager deportiert. Bis Kriegsende war sie in den Lagern Westerbork, Ravensbrück und Bergen-Belsen – und überlebte sie. Anders erging es ihrer Mutter: Sie starb noch im Mai 1945, dem Monat, in dem der Krieg zu Ende ging. Emmie Arbel kam zunächst nach Schweden, dann wieder in die Niederlande und wuchs in Pflegefamilien auf. Während sie an den Spätfolgen ihrer Haft zu leiden hatte, tat sich eine neue Hölle auf: Sie wurde von ihrem Pflegevater vergewaltigt und war ihm schutzlos ausgeliefert.